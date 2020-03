„In der Weihnachtsbäckerei...“, tönte es in der vergangenen Woche durch die Straßen Wettens, als die Tigergruppe des St. Petrus Kindergartens durch den Ort marschierte. „In der Steegmanns-Bäckerei...“ hätte an diesem fast frühlingshaften Tag wohl tatsächlich besser gepasst. Denn die Kinder bekamen an diesem Morgen einen Einblick in die Backstube der Wettener Dorfbäckerei Steegmanns. Und statt Weihnachtsmännern standen leckere Osterhasen aus Mürbeteig auf dem Plan, die die Kinder selbst gestalten durften...