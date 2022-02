Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Auch Caritas und Pfadfinderschaft äußern sich

Die Kampagne #OutInChurch löst derzeit auch in weiteren Bereichen des Bistums Münster Reaktionen aus.

So äußerte sich u.a. der Caritasverband für die Diözese Münster: Der Vorstand betont, dass „alle queeren, also homosexuellen und transgender Personen willkommene Mitglieder unserer Dienstgemeinschaft sind.“ Ihre sexuelle Orientierung und Lebensführung bedeute „keinen Verstoß gegen die Loyalitätsobliegenheiten“, erklärte der Vorsitzende, Pfarrer Dr. Christian Schmitt. In der Vergangenheit sei Unrecht geschehen, weil Menschen in ihrer sexuellen Orientierung nicht respektiert worden seien (ganzes Statement unter https://bit.ly/3rey6UL).

Auch der Diözesanvorstand und die Diözesanleitung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg im Diözesanverband Münster nehmen Stellung: „Hohe Anerkennung und Respekt sprechen wir denen aus, die in beeindruckender Weise ihr QUEERSEIN in der Aktion #outinchurch öffentlich ausgesprochen haben (…) Sie haben sich mutig und mit dem Wunsch nach mehr Ehrlichkeit in die Öffentlichkeit gestellt. Sie stehen stellvertretend für noch viel mehr Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich in unserer Kirche engagieren und dabei in Angst leben. Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert oder abgewertet werden. Es ist höchste Zeit, dass unsere Kirche zu einer Kirche ohne Angst wird, dass Diskriminierung und Ausgrenzung ein Ende nehmen, dass eine Sexualmoral überwunden wird, die über lange Zeit viel Unheil angerichtet hat (…) Wir bitten die Verantwortlichen in den Bistümern das Arbeitsrecht im Hinblick auf die Bewertung der verschiedenen Lebensformen weiterzuentwickeln, sodass Sanktionen und deren Androhung unterlassen werden“ (ganzes Statement unter https://bit.ly/32JkVBM).