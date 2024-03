Kevelaerer Jugendliche planen Festival

„Electric Vibes“ heißt das Mini-Festival für Kinder und Jugendliche, das am Samstag, 23. März, von 18 bis 23 Uhr im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer stattfindet. Den Namen haben sich Jugendliche bei einem Eventplanungs-Workshop der „Jung und Kreativ“-Reihe des Kevelaerer Kunst- und Kreativnetzwerks „wirKsam e. V.“ ausgedacht. Auch die drei DJs, die an dem Abend auf der Bühne stehen werden, sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops.

Einen geeigneten Veranstaltungsort finden, Licht und Technik organisieren und ein Werbeposter entwerfen, waren ebenso Thema beim Workshop wie Jugendschutz, GEMA-Anmeldung und eine faire Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern.

Unterstützung bei der Planung erhielten die Jugendlichen von Daniel Wouters, selbst langjähriger Musiker und Kulturschaffender in Kevelaer. „Das Kulturangebot in der eigenen Stadt aktiv mitzugestalten, ist Ziel dieses Workshops“, sagt er. „Gerne gebe ich meine Erfahrung in diesem Bereich weiter“.

Kreativ ist auch das Rahmenprogramm von Electric-Vibes. Beim Workshop „Bodypainting mit fluoreszierenden Farben“ zeigt die Kevelaerer Streetart-Künstlerin Vanessa Hitzfeld professionelle Tricks von Bodypainting- und Makeup-Künstlerinnen für Gesicht und Arme.

Eine Fotowand mit Schwarzlicht bietet anschließend die perfekte Kulisse für farbenfrohe Bilder.

Freier Eintritt

„Electric Vibes“ richtet sich besonders an Kinder und Jugendliche bis etwa 20 Jahre – Kinder unter 12 Jahren dürfen in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person dabei sein. Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte sind auch herzlich eingeladen. Es gibt an dem Abend keine alkoholischen Getränke. Der Eintritt ist frei, es kann aber vor Ort für die Vereinsarbeit von „wirKsam e. V.“ gespendet werden.

Alle Infos zum Event sind auch auf der Vereinshomepage (wirksam-ev.de) zu finden.

Die Workshopreihe „Jung und Kreativ“ wird von „wirKsam e. V.“ in Kooperation mit dem Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer umgesetzt und ist für die Teilnehmenden, dank der Förderung der Bürgerstiftung „Seid einig“, des Runden Tischs für Flüchtlinge Kevelaer sowie einer großzügigen Spende der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kevelaer, kostenfrei.