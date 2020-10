Am vergangenen Freitag, 6 Uhr, war es soweit: die Edeka-Brüggemeier-Filiale an der Feldstraße ist für die Kunden wieder zugänglich. Nach knapp zwei Wochen öffnet der Markt wieder seine Türen. Am Samstag, 10. Oktober, hatten die Umbaumaßnahmen begonnen, die man innerhalb von nur zwölf Arbeitstagen abgeschlossen habe, unterstrich Michael Terhoeven von der Edeka-Managementgesellschaft. „Das war durchaus sehr sportlich, aber da hat es sicher schon chaotischere Szenarien gegeben“, meinte er schmunzelnd. „Viele Hände, schnelles Ende - alles war gut organisiert“, ergänzte Filialleiter Gianni Goduto, der seit Jahresbeginn die Geschicke des Marktes leitet.