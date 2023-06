Qualität soll Quantität ergänzen

Im Zuge der sinkenden Bedeutung des Einzelhandels für Innenstädte sehen viele die Gastronomie als Hoffnungsträger. Der Gastronomiebesuch sei heute schon nach dem Einkauf einer der wichtigsten Gründe für den Innenstadtaufenthalt, schreibt dei Stadt Kevelaer in einer Pressemitteilung. Absolut und relativ gesehen stelle die Gastronomie schon heute gegenüber dem „klassischem Einzelhandel“ einen gewichtigen Nachfragebedarf dar. Trotz der Umsatzeinbußen während der Corona-Pandemie müsse man davon ausgehen, dass sich die Ausgaben im Gastronomiebereich in Zukunft weiter positiv entwickeln. Vor diesem Hintergrund habe sich die Stadt Kevelaer dazu entschieden, im Rahmen des Anstoßprozesses für ein Zentrenmanagement auch die Gastronomie nochmal detaillierter durch das beauftragte Gutachterbüro Stadt + Handel in den Blick zu nehmen.

Cafés, Imbisse und Fast-Casual-Restaurants

Analysiert wurde die Gastronomie der Kevelaer Innenstadt auf ihre bestehenden und fehlenden gastronomischen Angebote und ihre Angebotsqualität. Mit Blick auf das gastronomische Angebotsportfolio der Kevelaer Innenstadt lasse sich zunächst festhalten: „Kevelaer hat und kann Gastronomie!“ In der Innenstadt treffe man vor allem auf „Cafés, Imbisse und Fast-Casual-Restaurants“. Neben der Quantität weise die Gastronomie der Kevelaer Innenstadt allerdings gerade im Bereich der Angebotsqualität Verbesserungspotenzial auf. So fehle es an Gastronomiebetrieben mit „hochwertigem Preisniveau“ und einer „qualitätsvollen Gestaltung“. Deshalb werde die Ansiedlung „ergänzender qualitativ hochwertiger Angebote wie ein Fine Dining Restaurant oder ein hochwertiges Fast-Casual-Restaurant“ empfohlen. Hochwertige Speiseangebote könnten die Angebotsqualität erhöhen, die Aufenthaltsdauer in der Innenstadt verlängern und damit zu einer verbesserten Aufenthaltsqualität beitragen. Weiterhin könnte die Ansiedlung einer modernen Bar/Kneipe das Angebot positiv bereichern und auch neue, jüngere Zielgruppen in den Abendstunden in die Innenstadt ziehen. Gerade in der Umgebung des Luxemburger Platzes und des Kapellenplatzes ergäben sich Chancen, neue Gastronomiebetriebe anzusiedeln.

Die Ansiedlung von Gastronomie in der Innenstadt könne zudem einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Tourismusstandortes leisten. Als wichtiger Teil des Reiseerlebnisses trage sie dazu bei, dass sich Besucherinnen und Besucher in einer Innenstadt wohlfühlten, mit der Region identifizierten und gerne wiederkämen. Eine belebte Gastronomieszene könne außerdem dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität sowie die Aufenthaltsdauer zu steigern, sodass sich Besucherinnen und Besucher insgesamt länger in der Innenstadt aufhielten. Eine vielfältige und qualitativ hochwertige gastronomische Szene in der Innenstadt könne somit ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Tourismus sein.