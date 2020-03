Wer am Samstag am Kapellenplatz spazieren ging, konnte im ersten Moment den Glauben haben, dass alles normal sei. Einige Passanten waren unterwegs – und vor dem „Eiscafé Europa“ an der Ecke gönnten sich die Frauen der „Prinzengarde Kevelaer“ nach einem Foto-Shooting in der Sonne sitzend ein Käffchen. „Wir sind unter 100, wir sind unter hundert Kilo und haben als Engelreisende bestimmt auch ohne Abstand keine Probleme, um bei einem Italiener einen Kaffee zu trinken“, sagte Irmi van den Berg und genoss die Gesellschaft der Frauen, mit denen sie unterwegs war.

Im Edeka-Markt und in der Apotheke sah die Situation dann schon weniger entspannt aus...