Der Blick aufs Wetter gehört für die Organisatoren der Karnevalszüge in Kevelaer und den Ortschaften in diesen Tagen zur täglichen Pflichtübung. Noch laufen die Vorbereitungen allerorten auf Hochtouren, lediglich Kervenheim hat den Umzug bereits geschafft. Es folgen die Züge in Twisteden und Winnekendonk (jeweils am Sonntag ab 14.11 Uhr) und Kevelaer (Rosenmontag ab 14.11).