Es hatte den Anschein, als wollten die Jecken des VFR bei ihrer diesjährigen Kappensitzung von Beginn an richtig Vollgas geben – so temporeich gestaltete sich schon der Auftakt des diesjährigen Programms im voll besetzten Bühnenhaus. „Die Welt und die Sorgen lassen wir heute draußen“, formulierte die Präsidentin des Vereins, Elke Tebartz, nach dem beschwingten Auftakt-Einmarsch voller Vorfreude. Mit den Worten: „Ausverkauftes Haus in der guten Stube Kevelaers“, begrüßte Sitzungspräsident Willi Holtappels das Publikum, ehe es anschließend dreieinhalb Stunden lang zur Sache ging.