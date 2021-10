Karnevalist*innen freuen sich auf ihre Wallfahrt

Lange hat der VFR Blau-Gold gezittert, ob die so beliebte „Wallfahrt der Karnevalisten“ in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann. Ja, sie findet statt am Sonntag 7. November 2021. Und die heilige Messe wird auch wieder wie gewohnt um 11.45 Uhr in der Basilika zelebriert. Aufgrund der Hygienebestimmungen kann sie aber nur unter Einhaltung der 2-G-Regel (geimpft bzw. genesen) in gewohnter Weise durchgeführt werden. Dies muss streng kontrolliert werden. In enger Absprache mit der Wallfahrtsleitung und dem Priesterhaus bittet der VFR daher um Verständnis, dass die Basilika vor Beginn der Wallfahrtsmesse komplett geräumt werden muss.

Anmeldung erforderlich

Wer die Wallfahrtsmesse besuchen möchte, sollte sich daher möglichst über die E-Mail-Adresse des VFR (wallfahrt@vfrblaugoldkevelaer.de; Betreff: Wallfahrt; bitte auch vollständigen Namen, Geburtsdatum und Adresse in der Mail angeben) anmelden. Die angemeldeten Besucher*innen werden gebeten, sich vor Messebeginn am Info-Stand des VFR zu melden, damit der „Impfstatus“ (bitte auch den Personalausweis mitbringen) bereits vor Beginn der Messe vom VFR überprüft werden kann. Dort erhalten sie dann ein entsprechendes Bändchen, das sofort am Handgelenk zu befestigen ist.

Wer keine Möglichkeit hat, sich per Mail anzumelden, sollte sich frühzeitig am Info-Stand des VFR melden. Soweit noch Plätze frei sind und der Impfstatus nachgewiesen wurde, wird ebenfalls ein Bändchen ausgegeben.

Bändchen am Handgelenk

Keine Besucher*innen dürfen sich zuvor in der Basilika aufhalten. Nur Besucher*innen mit einem Bändchen am Handgelenk werden dann vom Ordnungsdienst eingelassen.

Es haben sich bereits viele befreundete Karnevalsvereine aus nah und fern zur Wallfahrt angemeldet. Man darf sich also auch in diesem Jahr auf ein buntes Treiben freuen, wenn sich die Karnevalist*innen wieder in ihren bunten Kostümen und im vollen Ornat auf dem Kapellenplatz zur 20. „Wallfahrt der Karnevalisten“ treffen.

Die Präsidentin des VFR, Elke Tebartz, wird die Karnevalist*innen ab 10.30 Uhr im Forum Pax Chisti begrüßen. An der Gestaltung der heiligen Messe in der Basilika ist der VFR nicht ganz unbeteiligt und kann dabei wieder auf eine gute Zusammenarbeit mit Pastor Gregor Kauling, Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten, Monika Vos, den Swingis und allen anderen Verantwortlichen setzen.

Nach der Messe stellen sich die Vereine dann für den musikalischen Umzug durch die Stadt auf der Busmannstraße auf.

Unter musikalischer Begleitung ziehen die Vereine dann zum Bühnenhaus, wo der Abschluss der „Wallfahrt der Karnevalisten“ stattfindet. Auch im Bühnenhaus wird die Veranstaltung in diesem Jahr nach der 2-G-Regelung erfolgen.