Kevelaer. Nach der Session ist vor der Session. Das Motto gilt für die Karnevalisten des VFR Blau-Gold Kevelaer in jedem Jahr aufs Neue. Und so bleibt nach dem Aschermittwoch kaum Zeit, sich an die Höhepunkte und vielen fröhlichen Stunden der vergangenen Session zu erinnern. Das muss anders werden: Gemeinsam mit dem VFR ruft das Kevelaerer Blatt seine Leserinnen und Leser auf, den Rosenmontagszug 2018 noch einmal Revue passieren zu lassen.

Der VFR möchte sich bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Rosenmontagszuges für deren Engagement im Karneval bedanken. Und das KB hilft dabei gern: Unsere Leserinnen und Leser sind in diesem Jahr aufgerufen, den schönsten Wagen und die tollste Fußgruppe zu wählen. Natürlich nicht „umsonst“: Die gewählten Gruppen gewinnen ein wertvolles Wurfmaterial-Sponsoring für die Teilnahme am Kevelaerer Rosenmontagszug der kommenden Session. Und unseren KB-Leserinnen und Lesern winken ebenfalls tolle Preise. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Wahl zum Rosenmontagszug 2018 verlosen wir zwei Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins Kevelaer, einzulösen in vielen Kevelaerer Geschäften.

Ein karnevalistischer Hauptgewinn

Einen karnevalistischen Hauptpreis hat der VFR Blau-Gold ausgelobt: Die Teilnahme am Rosenmontagszug 2019. Die Gewinnerin/der Gewinner fährt auf dem großen Wagen des VFR gemeinsam mit Präsidiumsmitgliedern, Bürgermeister, Schlüsselträger und Kinderprinzenpaar mit. Und für ausreichend Wurfmaterial ist natürlich gesorgt, sodass man den Zug durch die Straßen der Wallfahrtsstadt Kevelaer in vollen Zügen genießen kann! Dieser Preis wird ebenfalls ausgelost, ist also völlig unabhängig von der gewählten Gruppe oder von dem gewählten Wagen.

Und jetzt geht‘s loooos: Hier finden Sie eine Liste der Gruppen und Wagen, die in Frage kommen. Suchen Sie sich in jeder Kategorie (Fußgruppe/Wagen) Ihren Favoriten aus und schreiben Sie unter Angabe Ihrer Kontaktdaten an das Kevelaerer Blatt, Johannesstraße 11, 47623 Kevelaer oder per E-Mail an redaktion@kevelerer-blatt.de. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2018. Wir wünschen viel Glück bei der Verlosung!

Übrigens: Wer sich gerne noch einmal an den Rosenmontagszug erinnern will, findet viele Bilder in dieser Ausgabe und noch mehr auf www.kevelaerer-blatt.de – in unserer Gratis-Galerie.

Die Wagen / Fußgruppen in der Wertung

Inside-Kevelaer, Fußgruppe, Motto: „Kevelaerer für Kevelaer“

The Families, Fußgruppe, „Disco“

Biegstreetboys and Friends, Fußgruppe, „Schornsteinfeger“

Die Wember, Wagen, „Mexiko“

KLJB Straelen, Fußgruppe, „Harry Potter“

KCP, Fußgruppe, „Karnevalis Clupus Prinzhofium“

MyLadys, Fußgruppe, „Zoo“

KJK, Wagen, „M & M‘s“

Hubertusgilde Keylaer, Wagen, „Karneval der Vampire“

Freundeskreis Kervenheim, Fußgruppe, „Spacemen“

Laternenkinder, Fußgruppe, „Laternenkinder fiere en marschiere…“

Funny Family, Fußgruppe, „Pusteblume auf der Wiese – puste, puste kleine Liese“

Lauftreff Kevelaer, Fußgruppe, „Der Lauftreff ist für alle da, wir „Medzis“ finden es wunderbar!“

Umzüge aller Art, Fußgruppe, „Baut ruhig weiter – wir sperren heiter“

Die Affen vom Zoo, Wagen, „Peter Lustig“

ABI 2018 – KvGG, Wagen, „KABItän Blaubär –immer blau, trotzdem schlau“

KLJB Winnekendonk/Achterhoek, Wagen, „Tinkerbell und Peter Pan“

Looschelders, Fußgruppe, „Ahoi Matrosen – zum Feiern zurück in den Heimathafen Kevelaer!“

KCK, Fußgruppe, „Frittenfett und Pizzaofen, für euch ist die WM gelooofen!“

Folgende Kriterien können zur Bewertung herangezogen werden: 1. Kostüme; 2. Ausstrahlung (Einzelkostüme); 3. Wurfmaterial (überhaupt oder nur Party in der Gruppe); 4. Aufbauten (Handkarre und Wagen); 5. Gesamteindruck (Gruppe); 6. Musik (Lautstärke, wenn Musik vorhanden).