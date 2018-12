Viele stolze Aktiven-Gesichter, fröhliche Kinder und entspannte Pädagogen und Eltern: Es war ein rundum gelungener Nachmittag an diesem letzten Freitag vor dem ersten Advent an der Antonius-Grundschule.

Unter dem Thema „Adventszauber“ hatten die Verantwortlichen an der Biegstraße ein kleines Schulfest organisiert, bei dem sich die Kinder in den verschiedenen Schulklassen und in der Turnhalle sportlich oder kreativ austoben konnten.