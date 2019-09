Alternativplan Schravelen vorgestellt

Nach fast zehn Jahren kommt Bewegung in die Sache: Ursprünglich sollte es mal einen Durchstich zur Niers geben, doch das war „nicht genehmigungsfähig“. Im Stadtentwicklungsausschuss stellte Architekt Jörg Bousart eine mit der Stadtverwaltung und dem Eigentümer Werner Hoverath abgestimmte alternative Planung für das Gelände an der Südseite des Gebäudekomplexes Schravelen 14-16 (ehemalige Domsamenhalle und früheres Verwaltungsgebäude) vor. Ziel sei es dabei, die etwa 1600 Quadratmeter große Wasserfläche „attraktiver zu präsentieren“ und eine Verbindung zwischen der Gastronomie und der Bootsanlegestelle an der Niers zu schaffen.