Ein chinesisches Sprichwort sagt sinngemäß: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Schutzhütten, die anderen Windmühlen.“ Als gehorsam dem Fetisch Digitalisierung hinterherhechelnder ‚Weltbürger‘ ist die ‚korrekte‘ Entscheidung für die Windmühle natürlich eine ebenso ‚selbstverständliche‘ wie die Einsicht in die Konstanz der Veränderung keine neue ist: Panta rhei – alles fließt. Dennoch, was uns lieb und teuer ist, was uns überzeitlich erscheint, was uns als Produkt kreativen Geistes gilt, entziehen wir den erodierenden Kräften des Fließens und Wehens und verwahren es lieber in der sprichwörtlichen Schutzhütte. Der Herr und Hüter unserer Kevelaerer „Schutzhütte“, des „Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte“, übergibt sein gut bestelltes Haus zum Ende des Monats in die Verantwortung seiner Nachfolgerin Veronika Hebben und „muss von nun an nichts mehr müssen“, wie er selbst ironisch lächelnd sagt.



Nach altsprachlichem Abitur beginnt der 1949 im westfälischen Ahaus geborene Schwering mitten im unruhigen Jahr 1968 ein Studium in den Fächern Germanistik, Geographie und Pädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster. Nun ist das behäbig gediegene Münster gewiss nicht als Unruheherd in die Geschichte der 68er-Bewegung eingegangen, dennoch entsinnt sich Schwering an Studentendemos, Hörsaalbesetzungen und eine Politisierung des studentischen Alltags, die im gegenwärtig „modularisiert sterilen“ Lehrbetrieb nur noch schwer vorstellbar ist…

