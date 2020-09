Gut 90 Menschen kamen am Samstagabend zum Museumseingang, um die Performance des Kölners Holger Maik Mertin zu verfolgen. Neben Kevelaerern waren auch auswärtige Gäste gekommen. Anne van Rennings von „WirkSam e.V.“ hatte ein Jahr zuvor im „KuK-Atelier“ einen Einblick in die Kunst von Mertin erhalten. „Mal sehen, wie das im öffentlichen Raum funktioniert, mit beweglichem Publikum“, freute sie sich, „dass so viele Leute gekommen sind.“

Drei Tage lang hatte Daniel Neuys, ebenfalls Mitglied bei „WirkSam e.V.“, gemeinsam mit Mertin „Spielorte“ rund um das Museum gesucht...