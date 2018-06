Mit einem Festakt und einer abendlichen Feier begingen ehemalige Schüler, Lehrer und Ehrengäste den 50. Geburtstag der Hauptschule Kevelaer. Vor dem offiziellen Festakt hatten die Schüler der aktuellen Jahrgangsstufen neun und zehn auf dem Schulhofgelände nahe der Zweifachturnhalle die volle Aufmerksamkeit der Gäste.

Dort zeigten sie die Ergebnisse der Projekte, die aus der gemeinsamen Berlin-Fahrt heraus mit 113 Schülern und zwölf Lehrern entstanden waren: von der Umsetzung einer eigenen „Berliner Mauer“ mit Graffiti über einen kleinen Olympia-Parcours bis zu verschiedenen Stellwänden, die das Tempelhof-Areal im Wandel der Zeit oder den Unterschied der Politik in Kevelaer und im Bundestag darstellten. „Unser aktuelles Berlin-Projekt mit der heutigen Präsentation zeigt einmal mehr, was eine Hauptschule kurz vor der Auflösung trotz geringer Schülerzahl noch auf die Beine stellen kann“, würde Schulleiterin Renate Timmermann später beim Festakt sagen.

Einer der Gäste, die sich umschauten, war der frühere Rektor Winfried Janssen. „Wehmut für das, was Hauptschule bedeutet hat, 36 Jahre als gewaltigen Lebensabschnitt. Ich war von Beginn an dabei“, beschrieb er seine Gefühlslage. Er zeigte sich „stolz, dass wir vielen jungen Menschen den Weg ins Leben und in eine ganz gute Karriere geebnet haben“ und hatte beim Jubiläum auch das Ende 2019 im Blick…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

