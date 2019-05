Wer Wetten kennt, kennt auch den Knoase-Treff auf dem beschaulichen Marktplatz. Seit Kurzem hat er eine neue Frau an der Spitze. „Ich musste dieses Lokal einfach haben“, sagt Agnes Pacco, die neue Leitung der alteingesessenen Kneipe, mit einem Augenzwinkern. „Es ist so urig und hat mir so gut gefallen, da möchte ich etwas draus machen“.