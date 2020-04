Kleine Steine erfreuen sich großer Beliebtheit

In den letzten Wochen erfreut sich die Aktion „Niederrhein Rocks“ immer größerer Beliebtheit. Erwachsene und Kinder bemalen Steine, die sie in der Natur finden, und legen diese wieder aus, so dass andere sie finden und daran eine Freude haben.

Der Kreativität sind beim Bemalen der Steine keine Grenzen gesetzt, wie ein Blick in der Facebookgruppe ‚Niederrhein Rocks’ zeigt. Hier werden oft Bilder von gefundenen Steinen gepostet, so dass auch andere die kleinen Kunstwerke bestaunen können.

Die Kevelaererin Jenny und ihre siebenjährige Tochter Lisa haben großen Gefallen an dieser Initiative gefunden und sind mit Begeisterung dabei: „Wir haben schon jede Menge Steine bemalt und an verschiedenen Orten ausgelegt“, sagt sie. „Zum Bemalen sind Acrylstifte am besten geeignet. Danach werden die Steine mit Klarlack überzogen, damit die Bemalung hält.“

Wer die Steine findet, kann sie mit nach Hause nehmen, aber natürlich können die Steine auch wieder ausgelegt werden, damit weitere Menschen sich daran erfreuen können. Über die Initiative am Niederrhein wurde auch schon im WDR-Fernsehen berichtet. In Zeiten der Krise möchten diese Steine Hoffnung ausdrücken: Alles wird gut!