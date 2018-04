Wie Sie sehen, sehen Sie alles: Wer noch glaubte, dass trockener englischer Humor nur funktioniert, wenn man gleißende Spots auf die Gags setzt, dem ging ein gehöriges Licht auf, am Mittwochabend zum Abschluss der Theatersaison im Kevelaerer Bühnenhaus. Mit der „Komödie im Dunklen“ von Peter Shaffer setzte das Rheinische Landestheater Neuss einen strahlenden Stern aus Slapstick und subtilem Spiel.

Kunstgriff des Autors ist die Beleuchtung im heruntergekommenen Londoner Appartement des erfolglosen Bildhauers Brindsley Miller (Josia Krug). Denn ausgerechnet als er seinen Schwiegervater in spe, Colonel Melkett (Joachim Berger), und den russischen Millionär und Kunstsammler Gudonow (Christoph Bahr) von seinen Qualitäten überzeugen will, fällt der Strom im Haus aus. Schade, denn so sind weder seine Kunstwerke, noch die beim Nachbarn ungefragt ausgeliehenen antiken Möbel zu sehen. Größtenteils im „Blindflug“ stolpern deshalb auch der unerwartet zurückkehrende Nachbar Harold Gorringe (Andrea…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Stromausfall im Rampenlicht 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by