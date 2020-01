Die nächsten Top-Stars stehen fest

Die Festival-Stadt „Parookaville“ wird in diesem Sommer zum sechsten Mal zum Leben erweckt. Der Vorverkauf der Tickets startete bereits im November 2019 und nun erfahren die zukünftigen Festival-Besucher nach und nach, welche Stars sie beim Parokaville 2020 erwarten werden.

Mit dem weltweit erfolgreichsten Techno-Act Scooter als Headliner der Bill’s Factory soll der Festival-Sonntag auch in diesem Jahr wieder besonders werden. Mastermind H.P. Baxxter und seine Bandkollegen sind seit 25 Jahren Vorreiter der Rave-Culture, mit mehr als 80 Gold- und Platin-Auszeichnungen dekoriert und werden für ihre wilden und verrückten Bühnenshows auf der ganzen Welt gefeiert – so soll es auch in diesem Jahr beim Parookaville-Festival sein.

Torten im Gepäck

Drei weitere Headliner sind für die größte Bühne der Festival-Stadt, die Mainstage, angekündigt: Steve Aoki, Yellow Claw und Vini Vici. Steve Aoki ist nicht nur weltweit gefeierter Superstar, sondern auch riesiger Fan von Parookaville und wird in 2020 einer der stolzen Stempel-Inhaber des „Vice Mayor of Parookaville“ sein. Außerdem bleibt für alle Fans abzuwarten, was er nach der Europa-Premiere von „Pizzaoki“ im vergangenen Jahr neben den obligatorischen Torten nächsten Sommer mitbringt.

Mit mitreißenden Performances und drei Cross-Genre Erfolgs-Alben zählen Yellow Claw seit fast einem Jahrzehnt zu den Lieblingen von Elektro-Fans weltweit. Ihre spektakuläre Bühnenpräsenz begeisterte die Parookaville-Bürger im vergangenen Jahr erneut und auch 2020 erwartet sie wieder Powerplay der beiden Niederländer.

Den Hype um das Genre Psytrance haben Vini Vici in den letzten Jahren mitgeprägt und nun reisen sie nach 2018 zum zweiten Mal nach Parookaville ein, dieses Mal als Mainstage-Headliner. Das israelische Duo verschmilzt treibende und melodische Elemente auf einzigartige Weise in ihren energiegeladenen Sets.

Auch Deutschlands erfolgreichstes junges Radio, 1Live, ist 2020 wieder mit eigenem Live-Studio in der City am Start und präsentiert am Freitag die besten House-DJs auf der Bill’s Factory und On Air. Die ersten beiden Acts stehen nun fest: Spätestens seit seinem Platin-Hit „One Day“ in 2014 ist Bakermat allen Hörern und Bürgern bestens bekannt. Seitdem liefert der Niederländer regelmäßig originellen Vocal-House-Sound und bringt diesen nächsten Sommer erstmals auch nach Parookaville.

Für Alle Farben wird es bereits die vierte Einreise in die City Of Dreams. Mit seinem Album „Stickers On My Suitcase“ ist er aktuell auf seiner bisher größten Konzerttour.

Ossi-Rapper mit Vokuhila

Die Bill’s Factory steht am Festival-Sonntag für Cross-Genre-Clash bis zur Eskalation. Genau das richtige Stichwort für „FiNCH ASOZiAL“, den waschechten Ossi-Rapper mit Vokuhila und Vollgas-Partysound, der zum zweiten Mal einreisen wird.

Als echte Rampensäue gehen auch Kenth Kvien und Marcus Nordli aka. Da Tweekaz durch, die mit ihren Fans auf den Festivals und in den Stadien leidenschaftlich zu ihrem Hardstyle- und Hard Dance Sound feiern.Die Trance-Family bekommt am Sonntag nach Cosmic Gate und Markus Schulz nun Zuwachs von zwei echten Legenden des Genres: Der Brite Gareth Emery gilt als einer der besten Trance-Musiker und Produzenten weltweit.

Darüber hinaus kehren nach ihrer frenetisch gefeierten Einbürgerung in diesem Jahr die Hardstyler D-Block & S-Te-Fan direkt zurück nach Parookaville und in der Desert Valley bekommt Neelix Unterstützung vom israelischen Psytrancer Blastoyz.