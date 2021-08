Bühnenhaus Open Air feierte gelungenen Auftakt

Ein voller Erfolg war die Premiere des Bühnenhaus Open-Air am vergangenen Wochenende. Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus und Kultur“ freute sich über ein ausverkauftes Konzert der Cover-Rock-Band „Red Cups“.

Auf den bereitgestellten Biertischen und -bänken und bei kühlen Getränken hatten es sich die Gäste bei schönstem Spätsommerwetter gemütlich gemacht und genossen das Auftaktkonzert. Auch Monika Schimanski aus Straelen war unter den Gästen. „Die Sängerin ist toll! Und die Band bringt einen tollen Mix der 90er Jahre.“

Am kommenden Freitag gibt es beim Bühnenhaus Open-Air Kabarett mit Kai Magnus Sting, am Samstag ein Konzert von „Fairground Funhouse“, am Sonntag tritt Rainer Niersmann mit dem „Zirkus Katastrophale“ auf, sowie Sarah Hübers, Gewinnerin von „Dein Song“. Zu allen Veranstaltungen am kommenden Wochenende gibt es noch Restkarten im Service-Center Tourismus und Kultur der Wallfahrtsstadt.