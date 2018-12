Es wurde geteilt

Paula Lohmann und Luna Mischke aus der 3b der Grundschule in Winnekendonk verkauften mit ihren Vätern zu St. Martin Kakao und Kinderpunsch auf dem Schulhof. Die beiden Mädels spendeten nun den gesamten Erlös an die Waisenkinder aus den Kinderdörfern in Kilolo und Kitwiru.

Schon Paulas Opa war in den beiden, vom Gelderner Verein Amani gebauten, Kinderdörfern in Tansania tätig.

Den Kindern in nichts nachstehen wollte Firma Lohmann, entschied in diesem Jahr auf Weihnachtsanzeigen und Grüße zu verzichten und überreichte dafür einen Scheck an Marlies Deutskens von Amani Kinderdorf e.V. .