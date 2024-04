Zu seinen Leidenschaften gehören das Tanzen, Autos und Italien Albert Gorjanc feierte seinen 90. Geburtstag

/ von Rudolf Beerden

Es wurde in gemütlicher Runde auf Albert Gorjanc (Mitte) angestoßen. Foto: privat

Am 6. März 2024 erreichte Albert Gorjanc den beeindruckenden Meilenstein von 90 Lebensjahren – ein Ereignis, das gebührend gefeiert werden musste. So versammelten sich am Samstag, 9. März, Freunde und Nachbarn im gemütlichen Ambiente des Restaurants „Zur Brücke“ bei Grevers-Sürgers, um diesen besonderen Tag nachzufeiern.

Albert Gorjanc, geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet, fand seine große Liebe in seiner Frau Itti und gemeinsam verließen sie die industrielle Heimat, um in Kevelaer, einem Ort, der ihnen beiden Glück und Zufriedenheit versprach, ein neues Leben zu beginnen.

Ihre Verbundenheit zu Italien, speziell zur Adria, wurde bei der Feier besonders hervorgehoben – ein Sehnsuchtsort, der für Albert stets mit dem süßen Leben („Dolce Vita“) assoziiert wird.

Zur Feier seines 90. Geburtstages trug Rudi Beerden ein Gedicht vor, das nicht nur die Lebensfreude und die Vorlieben des Jubilars beleuchtete, sondern auch seine Alltagsrituale und seine Leidenschaften.

Alberts tägliche Spaziergänge in die Stadt, sein Interesse, stets informiert zu bleiben, seine Vorliebe für neue Autos, speziell für Modelle mit dem Stern und natürlich seine Begeisterung für den Fußball zeichnen das Bild eines Mannes, der aktiv und engagiert am Leben teilnimmt.

Besonders erwähnenswert ist Alberts Liebe zum Tanz, die er mit se…