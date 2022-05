Landpartie lockt im Juni an den Niederrhein

Die Landpartie am Niederrhein 2022 lockt im Juni mit 24 besonderen Ausstellungsorten, rund 200 Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen und Kreativen, Konzerten und Leckerem aus der Region auf die „Fietsen“. Erwartet werden Besucher*innen aus ganz Deutschland und den Niederlanden.

Die Veranstaltung, die vom Kunst- und Kreativnetzwerk wirKsam e.V. organisiert wird, hat inzwischen ein großes Stammpublikum. Die Gäst*innen erwarten schöne Begegnungen in Gärten, Ateliers und Werkstätten, auf drei Biohöfen, einer Burg und weiteren außergewöhnlichen Orten. Nach der positiven Resonanz 2021 findet die Veranstaltung auch in diesem Jahr an drei Wochenenden statt.

Jetzt sind das 72-seitige Programmheft und die Radkarte erschienen. Damit kann die konkrete Planung der eigenen Landpartie-Auszeit am 11. + 12., 18. + 19. und 25. + 26. Juni endlich losgehen. Ein Farbcode zeigt, wer wann dabei ist. Die Landpartie bietet eine große Bandbreite an Kunst, Kultur und Kreativem für alle, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung gelingt inzwischen im siebten Jahr mit viel ehrenamtlichem Engagement der wirKsam-Aktiven und der Gastgeber*innen.

Zum freien Eintritt trägt auch die finanzielle Unterstützung des Hauptsponsors Volksbank an der Niers bei, bereits langjähriger Partner der Veranstaltung. Neu in diesem Jahr ist eine finanzielle Unterstützung des Kulturprogramms durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Menschen treffen und Kunst erleben

Die Programmhefte gibt es ab sofort kostenlos in allen Filialen der Volksbank an der Niers. Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Filiale in Kevelaer, freut sich, die Hefte endlich in Händen zu halten: „Einige Leute hatten schon danach gefragt, jetzt sind sie endlich da und wir verteilen sie gerne. Die Vorfreude ist groß und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich lohnt, die Landpartie mit dem Rad zu genießen.“ Auch Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing, freut sich: „Die Landpartie verknüpft auf wunderbare Weise die Vorzüge unserer schönen Region. Radfahren, Seele baumeln lassen, tolle Menschen treffen, Kunst und Kultur erleben – einfach eine Auszeit für alle Sinne.“ Auch in der Touristeninfo der Wallfahrtsstadt Kevelaer liegen die Hefte jetzt aus.

Neben den Filialen der Volksbank und der Touristeninformation sind weitere Auslagestellen die Buchhandlungen in der Kevelaerer und Gelderner Innenstadt sowie die beteiligten Ausstellungsorte. Als digitale Version steht beides ab sofort auch unter www.landpartie-niederrhein.de zum Download zur Verfügung.