Ergänzung zur Bahnstraße 22

Zu dem Artikel „Schüler zeigen Bilder im ‚Kunst-Schau-Fenster‘ (KB 19, 7. Mai) kann KB-Autor Wilfried Schotten „eine kleine Ergänzung liefern, die sich auf diese Hausnummer bezieht.

Mein Vater Josef besaß in den 1920er- und 1930er-Jahren in Köln eine gutgehende Firma für Tapeten und Dekorationen. Zwei Geschäftshäuser wurden im WK II ausgebombt, wobei er 1942 auch seine erste Frau verlor. So verschlug es ihn 1943 nach Kevelaer.

Dort – auf der Bahnstraße 22 – gründete er wieder ein Geschäft für Tapeten, Lacke, Farben. Allerdings verlegte er selbiges schon früh in den 50ern an die Hauptstraße 21 (heute Kocken), ein paar Jahre später erfolgte der Umzug zur Hauptstraße 38 (Anna Dickmann).

Leider existiert meines Wissens kein Foto von dem damaligen Ladenlokal.

Aber das aktuelle ist auch gut anzusehen, oder?“

Foto: WiScho, 2013