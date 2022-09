Kevelaer Marketing führt durch die Wallfahrtsstadt

Der Spätsommer lockt mit derzeit wieder angenehmen Temperaturen, die Sommerferien sind vorbei und der Alltag ist wieder eingekehrt. Gerade dann, wenn die für viele abenteuerlichste Zeit des Jahres vorüber ist, bieten sich auch in der Heimat besondere Erlebnisse an. Das Kevelaer Marketing hat dafür im September wieder besondere Führungen in der Wallfahrtsstadt im Programm.

„Kevelaer ist so vielseitig, dass es gar nicht an einem Tag zu erkunden ist. Mit unseren abwechslungsreichen Führungen möch- ten wir neugierig machen auf unsere wunderbare Stadt“, freut sich Verena Rohe, Abteilungsleitung Kevelaer Marketing.

Wer die Wallfahrtsstadt – auch für Einheimische spannend – einmal ganz klassisch mit all‘ ihren Facetten kennenlernen möchte, hat am 3. und 17. September die Möglichkeit dazu. Bei den Führungen werden ganz grundlegende Fragen beantwortet: Warum ist Kevelaer ein Wallfahrtsort? Was verbirgt sich hinter den über 200 denkmalgeschützten Gebäuden? Welche Kunstwerke und vor allem welche Künstlerinnen und Künstler prägen die Stadt? Start der Führung ist jeweils um 14 Uhr an der Tourist Information am Rathaus in Kevelaer.

Wer hingegen den Solegarten St. Jakob genauer kennenlernen möchte, kann sich den 10. September im Kalender anstreichen. An diesem Tag werden die Highlights des Areals vorgestellt und alles Wissenswerte rund ums Gradierwerk erklärt: Was ist überhaupt eine Sole und wo entspringt sie? Wie funktioniert ein Gradierwerk und warum wurde das Kevelaerer in Form einer Muschel erbaut? Welche Rolle könnten Atemweg, Kneipp-Anlagen, Fitnessgeräte und Boulefelder für unsere Gesundheit spielen? Treffpunkt zur Führung ist um 10 Uhr am Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob.

Einen geführten Spaziergang mit Informationen zu Denkmälern, Brunnen, Wallfahrt und Kunst gibt‘s am 4. September bei der „Auszeit-Führung“ – eine Anleitung mit spirituellen Impulsen und kreativen Gedanken. Vom Klarissenkloster führt der Weg über den Kreuzweg bis zum Marienpark. Sich auf den Weg machen und neue, spürbare Energie sammeln ist das Ziel der Führung. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Klarissenkloster am St. Klara-Platz.

Für diejenigen, die die Wallfahrtsstadt mit vollem Körpereinsatz kennenlernen wollen, gibt‘s gleich eine ganze Wanderung: Rund 16 Kilometer geht‘s am 24. September durch Kevelaer und die umliegenden Ortschaften. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob.

Die Führungen dauern allesamt etwa eine Stunde. Für die geführte Wanderung sollten zwei bis drei Stunden kalkuliert werden.

Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Rathaus erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis fünf Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-tourismus.de oder telefonisch unter 02832 / 122-991. Kurzentschlossene können sich spontan am Treffpunkt einfinden und an den Führungen teilnehmen.