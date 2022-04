Die Einsegnung fand am Wochenende statt Neues Löschfahrzeug für Twisteden

Die Freude über die Einsegnung des neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr in Twisteden war groß. Foto: Fr.G.

Nachdem vor Kurzem bereits ein neues Löschfahrzeug in Kevelaer eingeweiht worden war, war nun am Sonntag das zweite, von der Stadt finanzierte Fahrzeug an der Reihe. Neben den Mitgliedern des Löschzuges kamen auch politische Vertreter*innen und Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zur offiziellen Schlüsselübergabe nach Twisteden.

Georg Metzelaers, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer, begann den Morgen mit einer kurzen Ansprache. Er bedankte sich bei den politischen Gremien, dass es zu dieser besonderen Finanzierung gekommen war. Es habe lange gedauert, bis der Prozess von Lieferung und Finanzierung geklärt gewesen war und alle Beteiligten seien froh, dass die beiden Fahrzeuge nun eingesetzt werden können.

55.000 Euro habe die Stadt dafür investiert, so Metzelaers. Wegen der allgemeinen Lieferschwierigkeiten habe es deutlich länger gedauert, bis beide Fahrzeuge eingetroffen waren. Das neue Löschfahrzeug für Twisteden ist zwar schon seit Dezember im Einsatz, die Corona-Pandemie hat die Einweihung aber bisher immer verhindert.

Weiter ging es an diesem Tag mit einem Wortgottesdienst von Diakon Berthold Steeger, Mitglied der Freiwilligen Feuerweh…