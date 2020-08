Eine Welt in vielen Quadraten

Der Verein für Museumsförderung Kevelaer hat kürzlich von den Eheleuten

Wolfgang und Marie-Luise Posten eine wertvolle und historisch bedeutende Sammlung von niederländischen und deutschen Fliesen erhalten.

Diese waren mit ihren meist in blau ausgestaltenden Flächen über Jahrhunderte in bäuerlichen und bürgerlichen Häusern zu finden und ermöglichen dem heutigen Betrachter einen Blick in die Wohnkultur des 17. bis 19. Jahrhunderts.

Das Ehepaar hat über viele Jahre mit Freude und einer guten Sachkenntnis Einzelfliesen und Fliesenbilder zusammengetragen und damit in besonderer Weise einen Beitrag zu ihrer

Erhaltung beigetragen.

Ihre umfangreiche Sammlung wurde bereits in der Ausstellung Vom Zauber alter Fliesen im Jahr 2017 im Niederrheinischen Museum gezeigt und erhält nun die Möglichkeit dauerhaft in das Ausstellungskonzept integriert zu werden.

Eine Chance, die man selten erhält, aber gut in das Sammlungskonzept des Museums passt. Deshalb freuen sich der Vorsitzende des Vereins für Museumsförderung, Peter Hohl, sowie Veronika Hebben, Museumsleiterin, ganz besonders über diese Schenkung und die einst private Sammlung kann nun langfristig der breiten Öffentlichkeit gezeigt

werden.

Auf dem Foto: v.l.: Ansgar Boßmann, Thorsten Rogmann, Gabriela Thoenissen, Peter Hohl, Rafael Sürgers (Mitglieder des Vorstands), Wolfgang Posten, Mario Maaßen (Vorstandsmitglied), Veronika Hebben (Museumsleitung), Heinz Janssen (Vorstandsmitglied)

Foto: Niederrheinisches Museum