Lebenshilfe Gelderland erhält eine Spende

Die Benefizveranstaltung „Weihnachten in Weeze“ war auch in 2019 wieder eine Erfolgsgeschichte. Kurz vor Weihnachten stimmten der Kevelaerer Künstler Karl Timmermann und seine musikalischen Freunde die Besucher auf die Weihnachtszeit und das Weihnachtsfest ein. Neben Karl Timmermann, der gekonnt und souverän durch den Abend führte, traten viele weitere Künstler gagenfrei auf.

Neben der stimmungsvollen Atmosphäre sorgte die Verlosung von fünf Preisen, die von der Gemeinde Weeze, dem Weezer Werbering, Schuh Bauer, dem Markt-Café und dem Weezer Gartencenter gestiftet wurden, für Momente der Spannung bei den Gästen der Weihnachtsgala. Dank der gagenfreien Auftritte und der Unterstützung der Volksbank an der Niers blieben die Ausgaben überschaubar. Somit konnte durch den Verkauf von Eintrittskarten und Losen ein Betrag von 3.987 Euro an den Verein „Weeze hilft der Lebenshilfe“ und somit an die Lebenshilfe Gelderland übergeben werden.

Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde Weeze die Benefizveranstaltung „Weihnachten in Weeze“ mit Karl Timmermann am 11. Dezember wieder anbieten.

Foto: privat