Mit einem Tuch säubert Antje Witzler die kleine Vitrine, in die sie ihren Schmuck ein paar Minuten später hineinlegen wird. „Wir sind noch mitten in den Vorbereitungen“, macht sie eine kurze Pause und setzt sich mit Atelierinhaberin Bettina Hachmann an einen flachen Tisch. „Das Faible für kreative Kunst, das kommt von der Mutter“, gesteht die 58-Jährige, die vom kommenden Freitag an bis Sonntag und an dem Wochenende darauf zusammen mit der Bildhauerin Lisa Lepper und der Zeichnerin Trix Rijpkema ihre jeweiligen Kunstwerke zeigen wird.