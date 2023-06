Zweigstelle im Solegarten St. Jakob

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer schafft eine weitere Anlaufstelle für Urlauberinnen und Urlauber sowie Einheimische im Solegarten St. Jakob. Bei schönstem Frühlingswetter wurden die Türen am 1. Mai offiziell geöffnet und so der Startschuss gegeben. Die ersten Besucherinnen und Besucher ließen nicht lange auf sich warten.

Neben der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz können Gäste nun auch im Solegarten St. Jakob umfassende Informationen über die Wallfahrtsstadt und ihre Sehenswürdigkeiten erhalten, Tickets für Veranstaltungen und Stadtführungen erwerben sowie sich zu Einkaufs-, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten beraten lassen. Auch KevelaerCards können in der Zweigstelle am Solegarten St. Jakob ausgestellt werden.

Gut besuchter Ort in Kevelaer

Mit der Standortwahl trägt das Kevelaer Marketing den veränderten Besucherströmen Rechnung. „Nach der Eröffnung des Gradierwerks mit seinen vielen Freizeitangeboten hat sich der Solegarten St. Jakob zu einem gut besuchten Ort in Kevelaer entwickelt. Das nun auch personell besetzte Informationsgebäude unterstützt diese Entwicklung“, ist sich Bürgermeister Dr. Dominik Pichler sicher.

Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings, ergänzt dazu: „Mit der Eröffnung der Außenstelle können Interessierte auch ganz spontan und am Wochenende Tickets und Gutscheine erwerben sowie sich über Angebote und touristische Highlights informieren. Das ist für alle ein Zugewinn.“

Das Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob ist montags bis sonntags von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Von Montag bis Samstag steht interessierten Gästen und Einheimischen natürlich weiterhin die Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz als Anlaufstelle zur Verfügung.

„Wir freuen uns über viele Urlauber und neugierige Einheimische, die uns an beiden Standorten besuchen kommen“, betont Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.