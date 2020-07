Strahlende Sonne, entspanntes Feeling - so präsentierte sich das weitläufige Gelände der Steinwerkstatt von Lisa Lepper am ersten Juli-Wochenende. Zwischen ihren Stein-Wasserbrunnen, den Skulpturen und Figuren bewegten sich die eher vereinzelt kommenden Gäste, was die Gastgeberin sehr freute. „Dass das alles so vertraut ist, wie ruhig es ist und wie alles sich entwickelt“, sagte die 62-Jährige und verwendete den Begriff „menschengerecht“ für die Art und Weise, wie die „Landpartie“ in diesem besonderen Corona-Jahr 2020 verlief. „Bei den anderen Landpartien war mehr Betrieb, waren viel mehr Menschen aufeinander. Es steigert wirklich die Zufriedenheit“, war Leppers persönlicher Eindruck.