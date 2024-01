New York Gospel Stars in Kevelaer

Die Gospels sind zurück für eine erneute Deutschlandtournee und wieder heißt es „We are the New York Gospel Stars“.

Die New York Gospel Stars sind zusammengekommen um die „gute Botschaft“ zu verbreiten und stehen seit über 15 Jahren gemeinsam auf der Bühne.

Wer die New York Gospel Stars kennt, weiß, dass sie ihrem Namen alle Ehre machen. Genauso wie New York selbst, sind die Gospel Stars voller verschiedener Facetten und Energien. Gospel Klassiker wie „Walk in Jerusalem“ gewinnen ein ganz neues Flair durch die voluminösen Stimmen der Künstler. Begleitet werden die beliebten Lieder, von Piano und Schlagzeug. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Durch jahrelange Erfahrung wissen die New York Gospel Stars genau, wie sie die Liebe Gottes, die Hoffnung, Vergebung und vor allem Kraft, auch an die übermitteln, welche die Sprache nicht verstehen. Die New York Gospel Stars freuen sich schon „God Is on Your Side”, „Down by The Riverside” und „Oh Happy Day” für und mit dem Publikum zu singen.

Die Deutschlandtournee 2023/2024 umfasst mehr als 60 Termine und einer davon führt auch in die Wallfahrtsstadt. Am 27. Februar um 20 Uhr beginnt der Auftritt im Konzert- und Bühnenhaus. Tickets gibt es ab 35 € unter www.lb-events.de, telefonisch unter 0234-9471940 und allen bekannten Vorverkaufsstellen.