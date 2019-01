Das Neujahrskonzert der Kreispolizeibehörde Kleve ist lieb gewonnener Bestandteil des Kevelaer Veranstaltungskalenders. Klanglich war der Abend am vergangenen Samstag gottlob deutlich weniger sperrig als der Name des Veranstalters, denn die heimische „Big Band For Fun“ lief zu großer Form auf. Den roten Faden durch den Abend bildete eine „fiktive Tatortfolge“ aus der Feder Peter Niersmans‘, in der Kommissar Rütters zwar keinen besonders vertrackten Fall zu lösen hatte, dieses aber mit einer reichlichen Menge an Pointen auf die lokalen Verhältnisse garnierte.