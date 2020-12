Am 21. Oktober 1970 eröffneten Werner und Christel Koschollek ihre „Uhren-Boutique“ auf der Amsterdamer Straße 4 – dokumentiert in einem Bild, das Tochter Britta gerahmt stolz in Händen hält. „Heute ist da ein Torweg, wir hatten ein sehr kleines Geschäft da. Dann ist mein Vater eine Hausnummer weiter gezogen, hat das Geschäft vergrößert“, erinnert sich die 51-jährige gelernte Kauffrau, die heut…