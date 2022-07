TV-Star bediente Mensch und Tier

Einige Besucherinnen und Besucher werden sich am 7. Juli beim Betreten des „Futterhauses“ in Kevelaer angesichts eines prominenten Mitarbeiters verwundert die Augen gerieben haben: Der aus zahlreichen Fernsehformaten bekannte Sänger und Entertainer Ross Antony saß für einen Tag an der Kasse (das KB berichtete). Auch für die Fans, die sich den Tag extra im Kalender angestrichen hatten, hatte der Entertainer ein offenes Ohr und Zeit für Autogramme.

„Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, für einen Tag in einem Tierfuttergeschäft zu arbeiten und das Team zu unterstützen“, erzählt Ross Antony. „Besonders freut mich, dass ich mich mit so vielen anderen Tierliebhaber*innen austauschen konnte.“

Antony ist selbst Besitzer einer siebenjährigen italienischen Windhündin namens Aura. Seit 2021 sind die beiden Markenbotschafter des Kevelaerer Tierfutterherstellers MERA. Das Familienunternehmen machte den Besuch durch einen Wettbewerb möglich (das KB berichtete). „Wir sind MERA sehr dankbar, dass sie diese großartige Aktion organisiert haben. Alle hatten richtig viel Spaß mit unserem neuen Mitarbeiter“, resümiert Reuven Benger, Inhaber der Futterhaus-Filiale in Kevelaer – und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ross Antony hat sich auch super in unser Team eingefügt und alle anfallenden Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.“