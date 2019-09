Freitag lockt erneut Busmanns Spätschicht

Bummeln, gemütlich shoppen, einkaufen, wenn anderswo die Geschäfte längst geschlossen sind – das Konzept von „Busmanns Spätschicht“ trifft voll ins Schwarze. Am Freitag, dem 6. September 2019, ist es wieder soweit: Viele Foodstände, geöffnete Geschäfte und Livemusik locken ab 17.00 Uhr auf der Busmannstraße und dem Luxemburger Platz die Menschen in die Kevelaerer Innenstadt.

Zum ersten Mal aus der Nachbarstadt Geldern mit dabei ist „Lupo’s Foodtruck“, ein zwölf Meter langer amerikanischer Schulbus, der mit seinen großen, saftigen Beef-Burgern und knusprigen Pommesvarationen einer der ganz Großen in der deutschen Foodtruckszene ist. Bereits seit 2016 rollt der gelbe Schulbus – ausgestattet mit Profiküche und eigenem Diner durch Deutschland und läuft nun auch auf der Busmannstraße in Höhe von Schuh Heystermann ein. Wer danach noch Platz für Nachtisch hat ist bei einem weiteren Neuzugang gut aufgehoben. Die Mädels von „Jonas Foodbox“ zaubern leckere Bubble-Waffeln mit ausgefallenen Toppings und fluffige Cheesecakes.

Am anderen Ende der Straße lockt das „Alte Rathaus“ aus Kaarst mit seinem „Foodstop“ passend zur Jahreszeit mit hausgemachten Flamkuchen, „Delhikat“ aus Kempen sorgt mit seinen indischen Spezialitäten für die würzigen Momente des Abends, und als ganz besonderes Highlight erwarten die Veranstalter auch „Bears Streetfood“ aus Moers. David Freitag war mit „seinem Bär“ bereits im Mai und im Juni bei „Busmanns Spätschicht“ in Kevelaer und hat sich in mit seiner innovativen und frischen Küche in die Herzen der Besucher gekocht. Für die Abkühlung sorgen an diesem Abend die „Cocktail Ambulanz“ mit kreativen und klassischen Cocktails und – zum letzten Mal vor der Eröffnung seines Brauhauses „Kävelse Lüj“ – Thomas Molderings mit seinem „Kävelse Craft-Beer“.

Für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgen „The Travelers“ aus Düsseldorf: zwei Freunde, die eine große Leidenschaft teilen und es lieben, mit den Zuschauern zu agieren – mittendrin, aber viel mehr als nur dabei.

Zudem haben viele Händler ihre Geschäfte bis 21.00 Uhr geöffnet und bieten – wie zum Beispiel das „Modehaus Kaenders“ ab 19.00 Uhr mit einer Fashionshow – einen kleinen Vorgeschmack auf die Trends der kommenden Herbst- /Wintersaison.

Wie immer gibt es weitere Infos zur Veranstaltung und den verschiedenen Angeboten sowohl bei Facebook als auch auf der Spätschicht-Homepage.