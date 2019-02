Eine Spitzen-Gaudi

Keine Maus passte an diesem Abend mehr in die restlos ausverkaufte Öffentliche Begegnungsstätte - so groß war das Interesse an einer ausgelassenen und feucht-fröhlichen Kappensitzung.

Für den anwesenden KB-Journalisten begann der Abend mit einer (nicht ganz ernst gemeinten) "Drohung" seitens des Siebenerrats-Vorsitzenden Markus Schink von der Seb Winnekendonk. "Wehe, Du berichtest nicht ordentlich, dann fesseln wir dich", meinte der vor dem Auftakt-Einmarsch im Foyer stehende "Indianer"-Häuptling mit seinem "Stamm."

Davon "unbeeindruckt" durfte der Chronist den Abend aber "unbeschadet" genießen - und später war Schink selbst froh, den Abend überstanden zu haben. "Das ist so heiß da oben, beim nächsten Mal gehe ich als "Tarzan" nur mit Lendenschurz", waren bei Schink ein paar Gläser Flüssiges angesichts der Belastung aus Hitze und Bewegung auf der Bühnen-Tribüne nötig.