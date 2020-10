Es war wieder Stimmung in der Bude

In der Pause stand Inhaberin Jutta Pesch-Braun mit Sängerin Daniela Rothenburg am Tisch vor ihrem Restaurant und genoss die frische Luft. „Ich bin total glücklich. Ich freue mich so, dass endlich wieder Stimmung im Haus ist, dass die Leute hören dürfen, den Abend genießen können und neue Leute kennenlernen an so einem Abend. Das ist wunderbar“, sprach sie damit Gästen wie Gerlinde Steffen aus der Seele. Die war froh, „dass es überhaupt stattfindet“, auch wenn es „ein bisschen mager vom Besuch her“ war. Tatsächlich hätten es nach der längeren Musikpause noch mehr Gäste sein können.