Planungen für Atempause 2022 gestartet

Das Sportoutfit sitzt, die Fitnessmatte ist verstaut, dann geht‘s ab aufs Fahrrad und zum Solegarten St. Jakob: So wird das Motto von vielen Kevelaerer*innen auch in den letzten drei Wochen der diesjährigen Sommerferien lauten. Dann findet nämlich wieder die beliebte Atempause mit einmaligem Blick auf das Gradierwerk statt. Das Kevelaer Marketing lädt gemeinsam mit der Volksbank an der Niers, der AOK Rheinland/Hamburg sowie zahlreichen lokalen Sportpartner*innen erneut zu Entspannung, Fitness und Auspowern unter freiem Himmel ein. Für frisches Obst und Getränke nach den Kursen ist dank der Unterstützung von Edeka Brüggemeier wieder gesorgt.

Mitte Februar lud das Kevelaer Marketing die Partner*innen und Sponsor*innen der Atempause zur virtuellen Vorbesprechung ein. „Uns ist es wichtig, dass wir uns zu Beginn des Jahres mit unseren Sponsoren und Partnern konstruktiv austauschen, um das Veranstaltungsformat weiter zu optimieren und neue Ideen frühzeitig in der Planung zu berück- sichtigen“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. Um bei den langjährigen Atempause-Fans für genügend Abwechslung zu sorgen, sind wieder neue Partner*innen mit an Bord. „Wir freuen uns sehr, dass für dieses Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Kevelaerer Skateboardverein ‚Lass Rollen‘ zustande kommt und wir zudem ein spezielles Atemtraining mit der Dipl. Sprachheil- und Musikpädagogin Anette Giefer anbieten können“, freut sich Eva Hundertmarck, die sich um die Organisation der Atempause kümmert.

18. Juli bis 5. August im Kalender vormerken

Atempause-Fans können sich bereits den Zeitraum vom 18. Juli bis zum 5. August 2022 im Kalender markieren. Am letzten Veranstaltungstag wird es wieder einen Abschlussabend mit Open- Air-Kino geben. Der detaillierte Programmflyer wird voraussichtlich im Mai erscheinen, dann sind auch alle Informationen zum Programm auf der touristischen Internetseite www.kevelaer-tourismus.de abrufbar. Interessierte können sich darüber hinaus auf den städtischen Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten.