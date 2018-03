Kevelaer. Eine Poetin an der Orgel. Das Orgelkonzert im Rahmen der Meditationen der Karwoche verspricht eine vielfältige Begegnung der Sinne zu werden. Katrin Bibiella spielt am Mittwoch, 28. März, 20 Uhr, Werke von Marcel Dupré, Paul de Maleingreau (Symphonie de la Passion) und Johann Sebstian Bach (BMV 534). Dr. Katrin Bibiella wurde 1964 in Weimar geboren. Sie studierte zunächst Kirchenmusik, Orgel und Klavier. Neben der Kirchenmusik ist die Literaturwissenschaft ihre zweite große Leidenschaft. So studierte Bibiella Literaturwissenschaft, Philosophie und Geschichte und promovierte 2003 mit einer Arbeit über die Dichter René Char und Peter Huchel.

Katrin Bibiella hat u.a. drei Gedichtbände herausgebracht. Die Vernetzung von Musik, Sprache und Bildender Kunst ist eine ihrer Stärken. Ihr Anliegen: „Ich möchte dem Musisch-Kreativen als Medium sensibler Weltwahrnehmung eine Stimme geben.“

Beginn des Konzerts in der Marienbasilika am Mittwoch, 28. März, 20 Uhr. Eintritt frei. Kollekte am Ausgang.