Den Sommer in Kevelaer erleben

Im Überblick

Solegarten St. Jakob

So., 4. Juli., Sa., 10. Juli, Sa., 17. Juli., Do., 22. Juli., Do., 29. Juli, Do., 5. August, jeweils um 14.30 Uhr.

Treffpunkt: Info-Gebäude, Hüls 17

Die Wallfahrtsstadt stellt sich vor

Do., 8. Juli, Sa. 24. Juli, Do. 12. August, jeweils um 14.30 Uhr.

Treffpunkt: Rathaus, Peter-Plümpe-Platz 12

Von Brunnen zu Brunnen

Do., 15. Juli, So., 1. August, jeweils um 14.30 Uhr.

Treffpunkt: Klarissenkloster, St. Klara-Platz

Orgelpräsentation

So., 8. August, um 16 Uhr.

Treffpunkt: Basilika

Preise:

Kinder bis 5 Jahre kostenfrei;

Familien (Kinder bis 16 Jahre) 15 Euro; Einzelpersonen 6 Euro