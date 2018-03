Die DJK Twisteden rutscht in der Bezirksliga immer weiter in den Abstiegskampf hinein. Am Sonntagmittag verlor die Mannschaft von Trainer Andreas Holla ihr Heimspiel gegen den VfB Uerdingen trotz Führung mit 1:2. In der Tabelle rutschte die DJK damit auf Rang zwölf ab und hat weiterhin 25 Zähler auf dem Konto, während der VfB weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz steht, nun aber nur noch drei Punkte Rückstand auf die Twistedener vorzuweisen hat.