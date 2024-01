Showgirls feiern Birthday-Party

Nachdem in der letzten Session die sehnlichst vermisste Bühne wieder gebührend eingeweiht wurde, treffen die Showgirls des Vereins zur Förderung des Rosenmontagszuges (VFR) nun seit Monaten wichtige Vorbereitungen für das neue Tanzjahr. In der Karnevalssession 2023/2024 wird ein neuer themenbezogener Tanz mit Hebefiguren vorgestellt. Dieses Jahr wirken dafür 20 Tänzerinnen ab 16 Jahren mit, die unter der Leitung von Verena Görtz, die sich mit der Choreografie und musikalischen Untermalung befasst, eine begeisternde Show erproben.

Thementanz zum Geburtstag

Wer feiert nicht gerne mit seinen Freunden eine große Geburtstagsparty? In der diesjährigen Session möchte der VFR dazu einladen, diese spaßige „Birthday-Party“ mit den Showgirls auf der Bühne zu zelebrieren. Alle kommen zusammen, um bei mitreißender Musik das Tanzbein zu schwingen und „good times“ zu feiern. Was auf so einer Geburtstagsparty nicht fehlen darf, bringen die Showgirls vom VFR Blau-Gold Kevelaer e. V. dieses Jahr tänzerisch auf die Bühne. Dazu zählt selbstverständlich das obligatorische Ständchen, Fotos mit der Feiergesellschaft und das Geburtstagskind hochleben zu lassen. Passend dazu werden komplizierte Schritte eingeübt und in Teamarbeit ein Kostüm selbst entworfen. Auch der Geburtstagskuchen wird bei der Show nicht vergessen. Und was wäre eine Geburtstagsparty ohne Geschenke?

Für die Showgirls wäre es Geschenk genug, wenn sie auf den verschiedenen Auftritten und Turnieren von einem zahlreichen Publikum unterstützt und angespornt werden.

Interessierte, die auch gerne zu den Showgirls gehören möchten, können sich gerne melden. Auch für die anderen Tanzgruppen des VFR werden immer neue Tänzerinnen und Tänzer gesucht. Die verschiedenen Tanzgruppen sind:

Showtanz 4-6 Jahre; Gardetanz 7-10 Jahre; Show- und Gardetanz 11-16 Jahre; Showtanz ab 16 Jahre.

Kontakt kann per E-Mail an tanzgarden@vfrblaugoldkevelaer.de aufgenommen werden.

Sitzungen 2024

Freitag, 02.02., 15.11 Uhr Kappensitzung für Jung und Alt (Kartenvorverkauf im Service Center der Stadt Kevelaer)

Samstag, 03.02., 19.11 Uhr Große Kappensitzung (Kartenbestellung unter: sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de)

Sonntag, 04.02., 15.11 Uhr Kinderkappensitzung (Kartenvorverkauf im Service Center)