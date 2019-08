Eine großzügige Unterstützung sorgte für Freude

Das Winnekendonker Lohnunternehmen Hoverath konnte dem Ehepaar Biedemann für die Hilfsaktion „Big Challenge“ einen Umschlag mit insgesamt 4.638 Euro übergeben. Die Summe kam beim 20-jährigen Jubiläum zustande, das der Dienstleister für landwirtschaftliche Lohn- und Transportarbeiten an seinem Standort am Hestert feierte.

„Wir haben dazu Mitarbeiter, Kunden, Vertreter, Lieferanten, Nachbarn und Freunde – gut 300 Leute – eingeladen, die alle gerne und großzügig etwas gegeben haben“, erläuterte Andrea Hoverath, was das Unternehmen dazu bewogen hatte, sich zu engagieren. „Krebs ist für unsere Familie durchaus ein Thema, so dass das für uns so etwas wie ein natürlicher Auftrag war, weil ‚Big Challenge‘ am gleichen Tag wie unsere Feier am 15. Juni am Ort war. Und natürlich, weil es eine Aktion der Landwirte war“, ergab sich daraus so eine Art natürlicher Akt der Solidarität.

Das Big-Challenge-Team freut sich über die Unterstützung. „Allen, die den Kampf gegen Krebs und ‚Big Challenge‘ unterstützen, gebührt unser allerherzlichster Dank“, meinten Petra und Georg Biedemann. Beide hatten angekündigt, sich aus der Organisation zurückzuziehen. „Damit ist aber das Event und das Engagement gegen Krebs hier in Winnekendonk nicht zu Ende.“