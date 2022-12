Es wird zauberhaft in Kevelaer

Am kommenden Sonntag, 11. Dezember 2022, verspricht das Event „Zauberhaftes Kevelaer“ von 12 bis 19 Uhr eine spannende Mischung aus Geschichtenerzählen, mystischen Walking Acts, spektakulärer Feuershow und Zauberei. Das Kevelaer Marketing bietet den Besucherinnen und Besuchern an diesem Tag ein buntes Programm für Jung und Alt. „Da das Event ‚Zauberhaftes Kevelaer‘ zum ersten Mal stattfindet, sind wir selbst gespannt, wie die Auftritte der vielen verschiedenen Künstler bei den Besuchern ankommen werden,“ sagt Citymanager Tobias Nelke.

Um 12 Uhr startet an diesem Tag schon der erste Geschichtenerzähler beim „Kävelse Pasta Hüsli“ an der Busmannstraße und liest zu jeder vollen Stunde bis 17 Uhr das Märchen „Rotkäppchen“.

Walking Acts

Um 12 Uhr, 14.15 Uhr, 15.15 Uhr und 17.30 Uhr sind in der Innenstadt fantastische Walking Acts unterwegs und ziehen die Blicke der Gäste auf sich.

Ab 12.30 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher dann von Zauberern, die zu jeder halben Stunde in der gesamten Innenstadt auftreten, in ihren Bann ziehen lassen. Unter anderem wird Tobias der Zauberer, der schon im Festspielhaus Baden-Baden mit Anke Engelke auf der Bühne stand, sein Können präsentieren.

Frau Holle und Aschenputtel

Von 13 bis 17 Uhr kann dann zu jeder vollen Stunde den Märchen „Frau Holle“ in der Hauptstraße bei der „Kreativstube“ und „Des Kaisers neue Kleider“ bei „Mutter und Kind“ am Peter-Plümpe-Platz gelauscht werden. Zwischen 14 und 16 Uhr ist das Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ bei Stoffqult an der Busmannstraße und das Märchen „Aschenputtel“ um 14 und 15 Uhr bei „CurryQ“ an der Hauptstraße zu hören. Die Geschichtenerzähler beim „Kävelse Lüj“ in der Maasstraße und im „Hotel Goldener Löwe“ in der Amsterdamer Straße lesen zwischen 15 und 18 Uhr stündlich einen Auszug aus „Der kleine Prinz“ und „Tischchen deck dich“. Außerdem wird um 15 Uhr das Kindertheaterstück „Der Frosch- könig“ im Konzert- und Bühnenhaus aufgeführt.

Der Abend wird feurig

Um 16 Uhr auf dem Roermonder Platz und um 17.30 Uhr auf dem Luxemburger Platz, wenn es in Kevelaer dunkler wird, zeigen dann Feuerkünstler ihr spektakuläres Können. Außerdem können musikbegeisterte Gäste noch dem Familienchor lauschen, der um 18 Uhr vor „Euronics Heckens“ an der Hauptstraße singt.

Neben den Auftritten der Künstlerinnen und Künstler, die die Innenstadt in eine magische Welt verwandeln, haben die Gäste von 13 bis 18 Uhr zudem die Möglichkeit, in den Geschäften zu stöbern. Darüber hinaus findet der Krippenmarkt auf dem Kapellenplatz, dem Mechelner Platz und im Forum Pax Christi statt.

„Wir freuen uns, dass mit dem Event ‚Zauberhaftes Kevelaer‘ und dem ‚Krippenmarkt‘ zwei tolle Veranstaltungen stattfinden und wir das Ganze mit einem verkaufsoffenen Sonntag abrunden können“, freut sich Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing Verena Rohde.