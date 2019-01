In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag (7. Januar 2019), 7.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße Kasteelenbend über ein Fenster an der Rückseite in eine Arztpraxis ein. Die Täter entwendeten Bargeld aus einem Büro. Außerdem zerschlugen sie ein Sparschwein, welches auf dem Empfangstresen stand, und entwendeten daraus Geld.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.