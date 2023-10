Ran an die Äpfel

Der Verein „Natur und Kultur im Achterhoek“ (NuK) presst gemeinsam mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Apfelsaft aus eigenen Äpfeln. Am kommenden Samstag, 7. Oktober, ab 9.30 Uhr, sind alle Apfelbesitzer auf den Rammendonkshof der Familie Eickhoff, Achterhoeker Schulweg 18 in 47626 Kevelaer-Achterhoek, eingeladen. Äpfel werden bis maximal 12 Uhr angenommen, um sie noch verarbeiten zu können.

Auch in diesem Jahr werden mitgebrachte Birnen angenommen und in die Pressung eingemischt. Angenommen werden gut tragbare Behältnisse wie Obstkisten, Wäschekörbe oder Säcke. Das Pressen größerer Mengen ab 200 kg ist nach Absprache mit Familie Eickhoff unter 0171/6237523 ebenfallls möglich. Über den Heimatverein Keppeln e. V. leiht der Verein eine Apfelsaftpresse aus. Dazu gehört die Technik zum Pasteurisieren und Abfüllen in 3- und 5-Liter-„Bag-in-Box“-Verpackungen mit Zapfhahn. Wer noch Boxen von der letzten Aktion hat, kann diese natürlich mitbringen und erneut verwenden. Im Saftkarton abgefüllt bleibt der Saft mindestens ein Jahr haltbar. Nach dem Öffnen hält sich der Saft bis zu einem Monat ohne Kühlung.

„Da wir ein Lebensmittel herstellen, brauchen wir nicht nur Helfer beim Spülen und Reinigen der Äpfel, sondern auch beim Annehmen, Wiegen, Schreddern, Pressen, Pasteurisieren und Abfüllen“, erklären die Verantwortlichen. Daher sollte jeder, der Äpfel bringt und Saft möchte, auch Zeit zum Helfen einplanen. Jeder kann maximal so viel Saft mitnehmen, wie er selber an Äpfeln geliefert hat. Apfelspenden werden gerne angenommen und kommen dem NuK zugute. Hierzu ein Beispiel: 50 kg Äpfel ergeben ca. 24 Liter Saft. Dazu werden 4 „Bag-in-Box“-Verpackungen zu je 1,- € benötigt. Somit kosten 20 Liter naturtrüber Achterhoeker Apfelsaft 8,- € (= 0,63,- € je Liter – dies ist ein Drittel des Marktpreises).