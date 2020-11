In der Zeit zwischen Freitag, 30. Oktober 2020, und Montagmorgen, 9. November 2020, hebelten unbekannte Täter sowohl eine Holztür als auch ein Fenster zu einem Kindergarten an der Schulstraße auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten die Schränke nach Diebesgut und erbeuteten eine Kamera. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.