Durch Achtsamkeit mehr Lebensglück erlangen

Im Herbst 2016 hat sich Ruth Plege als Achtsamkeitstrainerin in Kevelaer selbständig gemacht. Sie möchte den Menschen mit ihren Kursen zu einem entspannteren, glücklicheren Leben verhelfen. Zahlreiche Teilnehmer äußern sich begeistert über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Coaching bei der Achtsamkeitstrainerin: „Ruth Plege steckt einen mit ihrer Begeisterung für das Thema ‚Achtsamkeit’ nicht nur an, sie lebt es. Das Training hat mir Techniken an die Hand gegeben, den Alltag gelassener und bewusster zu leben und auch die kleinen Dinge im Leben zu achten und zu schätzen.“ - „Meine Tage sind nun gefühlt länger und die Wochen rasen nicht so schnell an mir vorbei.“ - „Der Kurs liefert wichtige Erkenntnisse, um das Leben viel bewusster und gelassener genießen zu können.“ oder „Man lernt, sich aus der Zukunft und Vergangenheit zurückzuholen, um im Jetzt zu leben.“

Das Kevelaerer Blatt traf Ruth Plege, um mit ihr über das Thema Achtsamkeit zu sprechen.

Kevelaerer Blatt: Was meint genau „Achtsamkeit“?

Ruth Plege: Ich unterrichte nach dem Unified Mindfulness-Ansatz. Ausgebildet wurde ich von der Achtsamkeitslehrerin Sabine Heggemann, die den von dem Amerikaner Shinzen Young entwickelten Ansatz nach Deutschland gebracht hat. Achtsamkeit oder achtsame Wahrnehmung bezeichnet hier das Zusammenwirken von drei Aufmerksamkeitsfertigkeiten, nämlich Konzentration, Klarheit und Gelassenheit. Es geht um die Fähigkeit zu Präsenz, um mehr Bewusstheit. Die Qualität unserer Aufmerksamkeit ist also entscheidend und vor allem auch, mit welcher inneren Haltung wir etwas erleben und tun...