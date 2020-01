Dass das neue Jahr bereits angebrochen ist und Weihnachten schon etwas zurückliegt , dürfte niemandem verborgen geblieben sein. Trotzdem gab es am vergangenen Sonntag, 12. Januar 2020, zum Abschluss der Festzeit in der Clemenskirche an der Sonnenstraße nochmal eine Art musikalischen Abschied von der Weihnachtszeit. Dazu hatte Schwester Hildegard das 18-köpfige Sakralmusikensemble „Sonore Sacro“ aus Essen eingeladen – eine Gruppe, von der sie auch nicht wusste, was sie erwartet, und die sie am Ende total begeisterte.